Перевод/упорядочивание базы знаний

$10000
ПереводыЗавершен31 заявка1097 просмотров
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Требуются технический перевод/упорядочивание базы знаний уязвимостей (bugtraq) в компьютерных системах. Большая часть описаний существуют только в английском варианте, часть присутствует и в русском. Данные в формате XML, можно редактировать любым редактором (например, Microsoft Excel) который не сильно меняет структуру.

Требуется:

1. Перевести английские описания на удобочитаемый русский с учетом специфической лексики (здесь можем помочь).

2. Сделать review существующих русскоязычных описаний.

3. Привести описание в соответствии со структурой (см. пример)

Требования:

1. Учет специфической лексики. В каждой порции будет присутствовать файлы «Комметарии.doc» и «Комметарии.xls», которые содержат соответствие русских и английских названий и др. Просьба пересматривать эти файлы перед каждым переводом, поскольку он будет обновляться на основе обратной связи. Описания не учитывающие «Комментарии» будут отправляться на переделку, и не будут учитываться при расчете.

2. Копирайтность русских описаний (т.е. не использование аналогичных русскоязычных источников в режиме ctrl+c, поскольку легитимные и так уже базе) русских описаний.

3. Аккуратность. Поскольку продукт – база знаний – соблюдение формата обязательно. Это относится к соответствию идентификаторов записей и текста, наличию спец. символов и т.д.

Оплата по количеству переведенных позиций. Предлагается платить за каждые десять записей (т.е. 10 русских и 10 английских, одна запись ~ 300 байт).

Проект долговременный.

16 лет назад
gordey
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранные исполнители
pplayer1981
Артем 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$150
7 дней
Все задания выполнены в срок, качество перевода отличное. Намерены продолжить сотрудничество.
Чётка постановка задачи, отличное взаимодействие, всегда рад сотрудничеству с заказчиком.
apollinaris
Сергей 
40 летЙемен
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$300
Сергей прекрасно справился с нашим заданием. Не смотря на то, что задача была нестандартная, он выполнял задания в срок, и переводы были качественными. Кроме того, Сергей полностью соблюдал наши требования по форматированию текста и следовал нашим словарям лексики. Совместная работа оставила самые приятные впечатления!
Самый приятный заказчик to date. Где нужно, помогли-направили, где нужно, подсказали. Оперативная связь, оплата и заказы. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Мои самые настоятельные рекомендации! АА++
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