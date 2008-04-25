Требуются технический перевод/упорядочивание базы знаний уязвимостей (bugtraq) в компьютерных системах. Большая часть описаний существуют только в английском варианте, часть присутствует и в русском. Данные в формате XML, можно редактировать любым редактором (например, Microsoft Excel) который не сильно меняет структуру.

Требуется:

1. Перевести английские описания на удобочитаемый русский с учетом специфической лексики (здесь можем помочь).

2. Сделать review существующих русскоязычных описаний.

3. Привести описание в соответствии со структурой (см. пример)

Требования:

1. Учет специфической лексики. В каждой порции будет присутствовать файлы «Комметарии.doc» и «Комметарии.xls», которые содержат соответствие русских и английских названий и др. Просьба пересматривать эти файлы перед каждым переводом, поскольку он будет обновляться на основе обратной связи. Описания не учитывающие «Комментарии» будут отправляться на переделку, и не будут учитываться при расчете.

2. Копирайтность русских описаний (т.е. не использование аналогичных русскоязычных источников в режиме ctrl+c, поскольку легитимные и так уже базе) русских описаний.

3. Аккуратность. Поскольку продукт – база знаний – соблюдение формата обязательно. Это относится к соответствию идентификаторов записей и текста, наличию спец. символов и т.д.

Оплата по количеству переведенных позиций. Предлагается платить за каждые десять записей (т.е. 10 русских и 10 английских, одна запись ~ 300 байт).

Проект долговременный.