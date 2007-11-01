Перевести интервью на английский язык

$20
ПереводыЗавершен9 заявок288 просмотров
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Надо перевести содержимое страницы: http://www.easyphp.ru/7/

Копия во вложении.

В тексте 930 слов. Я ожидаю, что предложения будут в районе 1-2 цента за слово.

Тестовое задание: переведите на английский фразу: ``Опишите немного будущее содержимое нового раздела Вашего форума - "Уроки"?''.

16 лет назад
olpa
Олег 
46 летГермания
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
srgp
42 годаТурция
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад
$20
Для не-native speaker'а, перевод идеальный.
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