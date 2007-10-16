Локализация онлайн игр

Постоянная удаленная работа.

Порталу браузерных игр срочно требуется надежный образованный знаток игр для их локализации с разговорного немецкого/английского на правильный, красивый русский язык с игровым уклоном.

Перевод будет осуществляться в базе данных онлайн.

Оплата помесячная.

Хорошие перспективы для развития и роста.

Начинающих просьба не беспокоить.

Описание работы и компании:

http://www.bigpoint.net/

Портал:

www.bigpoint.ru

www.bigpoint.com

Работа на постоянной основе - необходима локализация 7 игр, плюс всех новых и постоянно появляющихся новостей и рассылок. Оплата указана помесячная. Без количества знаков и т.п. Есть задания и дедлайны для их выполнения. В среднем, одна игра - одна неделя (10.000-20.000 знаков).

Контракт с ведущим немецким разработчиком и издателем онлайн игр - хороший пункт в портфолио.

Возможен реальный рост.

Просьба в качестве ответа прислать на [email protected] художественный перевод пробных текстов в одном из прикрепленных файлов. Название может быть не только переведено, но и изменено.

С наилучшими пожеланиями и надеждой на плодотворное и приятное сотрудничество. :-)