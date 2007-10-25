Требуется перевести 10-15 страниц текста на испанский, итальянский, французский, немецкий, китайский и японский.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
распознавание и перевод на английский брошуры
отсканированная брошура в приложении
восемь маленьких страниц
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