Распознавание и перевод на английский брошуры

$5
ПереводыЗавершен7 заявок305 просмотров
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распознавание и перевод на английский брошуры

отсканированная брошура в приложении

восемь маленьких страниц

связь [email protected]

16 лет назад
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
mrcpk345
Jury 
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$4
1 день
Waver
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$4
1 день
MariaMj
Мария 
36 летИталия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена Быстро качественно. Связь держалась очень оперативно. В общении вежлива. В расценках скромна.
Было приятно, что общение проходит не на уровне я-начальник, ты-подчиненный, что работа проходила очень оперативно и своевременной была оплата.
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