119415, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 37

E-mail: [email protected]

Захаров Константин Владимирович

Дата рождения 27 мая 1985 г.

Опыт работы 2003: AFA Translations – внештатный переводчик английского языка, книги о спортивном питании и бодибилдинге

2005 - по сей день: УниверсЛингво – внештатный переводчик английского языка, корректор переводов, нефтегазовая отрасль, медицина, финансы, экономика, юриспруденция (договоры, доверенности), социологические доклады, технические переводы.

2004 - по сей день: частный агент Евгений Васильев – внештатный переводчик английского языка, нефтегазовая отрасль, медицина, финансы, экономика, образование.

Образование Студент 4-го курса факультета Вычислительной математики и кибернетики Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова, кафедра Математической Статистики, временные ряды и финансовые риски.

2002-2003 – проходил обучение в Central High School, Beaumont, Texas, USA по бесплатной программе обмена школьников Freedom Support Act (FSA) Future Leaders Exchange (FLEX), окончил 12 класс, имеется аттестат.

Также имеется сертификат TOEFL (Computer-based), 267 баллов из 300 возможных, пройден в Beaumont, Texas, USA.

Победитель Интеллектуального телешоу “Лидер XXI века”.

Присуждена стипендия Президента.

Скорость перевода 5-10 страниц в день.

Профессиональные

навыки и знания Работал с: Windows XP(Professional,Home),Windows 2000(Professional)

Умею обращаться с наиболее распространенными прикладными программами(Microsoft Office, The Bat, WinZip, WinRAR и.т.д.)

Есть навыки работы с TRADOS, ABBYY Lingvo, ABBYY Fine Reader, Promt 7.0

Владею языками программирования:

Windows: C, C++( Visual Studio/Borland), Visual Basic, Assembler, Pascal, Delphi

UNIX: C, C++

Владею прикладными программами:

PhotoShop, статистическими - SPSS, Evrista;

Знаю и использую математические методы решения прикладных задач.

Участвовал в Республиканской олимпиаде по физике и областных по математике.

Иностранные языки Английский (свободно), немецкий (основы).

Личные качества Аналитический склад ума, легко обучаем, вредных привычек не имею, дисциплинированность и ответственность, строго соблюдаю сроки выполнения заданий.

Увлечения Интернет, плавание, чтение книг.

ICQ UIN 455727518;

e-mail: [email protected]

«22» февраля 2008 г.