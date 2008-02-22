119415, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 37
E-mail: [email protected]
Захаров Константин Владимирович
Дата рождения 27 мая 1985 г.
Опыт работы 2003: AFA Translations – внештатный переводчик английского языка, книги о спортивном питании и бодибилдинге
2005 - по сей день: УниверсЛингво – внештатный переводчик английского языка, корректор переводов, нефтегазовая отрасль, медицина, финансы, экономика, юриспруденция (договоры, доверенности), социологические доклады, технические переводы.
2004 - по сей день: частный агент Евгений Васильев – внештатный переводчик английского языка, нефтегазовая отрасль, медицина, финансы, экономика, образование.
Образование Студент 4-го курса факультета Вычислительной математики и кибернетики Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова, кафедра Математической Статистики, временные ряды и финансовые риски.
2002-2003 – проходил обучение в Central High School, Beaumont, Texas, USA по бесплатной программе обмена школьников Freedom Support Act (FSA) Future Leaders Exchange (FLEX), окончил 12 класс, имеется аттестат.
Также имеется сертификат TOEFL (Computer-based), 267 баллов из 300 возможных, пройден в Beaumont, Texas, USA.
Победитель Интеллектуального телешоу “Лидер XXI века”.
Присуждена стипендия Президента.
Скорость перевода 5-10 страниц в день.
Профессиональные
навыки и знания Работал с: Windows XP(Professional,Home),Windows 2000(Professional)
Умею обращаться с наиболее распространенными прикладными программами(Microsoft Office, The Bat, WinZip, WinRAR и.т.д.)
Есть навыки работы с TRADOS, ABBYY Lingvo, ABBYY Fine Reader, Promt 7.0
Владею языками программирования:
Windows: C, C++( Visual Studio/Borland), Visual Basic, Assembler, Pascal, Delphi
UNIX: C, C++
Владею прикладными программами:
PhotoShop, статистическими - SPSS, Evrista;
Знаю и использую математические методы решения прикладных задач.
Участвовал в Республиканской олимпиаде по физике и областных по математике.
Иностранные языки Английский (свободно), немецкий (основы).
Личные качества Аналитический склад ума, легко обучаем, вредных привычек не имею, дисциплинированность и ответственность, строго соблюдаю сроки выполнения заданий.
Увлечения Интернет, плавание, чтение книг.
ICQ UIN 455727518;
e-mail: [email protected]
«22» февраля 2008 г.
- Перевод доклада для Женевской конференции214 просмотров
- Доклад179 просмотров
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