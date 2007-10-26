Перевести техническую инструкцию

$250
ПереводыЗавершен9 заявок592 просмотра
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Надо перевести техническую инструкцию на www.ShopXML.com Конкретно вот эту https://shopxml.com/user/instructions.html (доступно только после регистрации, оно бесплатно). 75254 символа (86102 с пробелами), однако половина из них это примеры php кода, цитаты из XML и так далее. Перевод должен быть абсолютно точным, это инструкии к системе.

Опата только через СБС (http://weblancer.net/safe_deals/)

В качестве заявки лучше всего перевести случайно выбраный абзац что бы я видел качество вашего текста. Если вдруг не очевидно, то переводить надо с русского на английский.

Предупреждение: я сам прекрасно говорю по-английски, но не дружу с кодом. Так что не надо даже пытаться если вы на самом деле не сильны в языке И технических терминах.

16 лет назад
Mauser
Тер 
50 летСША
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Liubania
Любовь 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$250
Все отлично
Прекрасный заказчик - задача поставлена четко и ясно! Приятно работать! Всем рекоммендую!
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