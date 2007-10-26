Надо перевести техническую инструкцию на www.ShopXML.com Конкретно вот эту https://shopxml.com/user/instructions.html (доступно только после регистрации, оно бесплатно). 75254 символа (86102 с пробелами), однако половина из них это примеры php кода, цитаты из XML и так далее. Перевод должен быть абсолютно точным, это инструкии к системе.

Опата только через СБС (http://weblancer.net/safe_deals/)

В качестве заявки лучше всего перевести случайно выбраный абзац что бы я видел качество вашего текста. Если вдруг не очевидно, то переводить надо с русского на английский.

Предупреждение: я сам прекрасно говорю по-английски, но не дружу с кодом. Так что не надо даже пытаться если вы на самом деле не сильны в языке И технических терминах.