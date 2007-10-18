Перевод медицинской книги на английский

Надо перевести техническую инструкцию на www.ShopXML.com Конкретно вот эту https://shopxml.com/user/instructions.html (доступно только после регистрации, оно бесплатно). 75254 символа (86102 с пробелами), однако половина из них это примеры php кода, цитаты из XML и так далее. ...