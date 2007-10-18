Перевод медицинской книги на английский

Добрый день! Есть работа по переводу с японского на русский язык. Подробно о заказе: 1) Направление перевода: японский>русский 2) Тематика: экспортные сертификаты (типовые) 3) Объем: 13 сертификатов 4) Стоимость: USD 7 / 1 документ 5) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
специфика медицинский английский
книга в PageMakere находится здесь 180 страниц
www.exclusiv-store.com/book.rar 2.3 mb
работу оформить в ворде или PDF с сохранением форматирования и илюстраций
Желающие заняться присылайте перевод двух тестовых страниц 45 и 47
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