Перевод с японского на русский язык

$100
ПереводыЗакрыт3 заявки209 просмотров
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Добрый день!

Есть работа по переводу с японского на русский язык.

Подробно о заказе:

1) Направление перевода: японский>русский

2) Тематика: экспортные сертификаты (типовые)

3) Объем: 13 сертификатов

4) Стоимость: USD 7 / 1 документ

5) Срок сдачи: 28.10.07 до 08.00 по Москве.

6) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Unistream, Contact, Western Union.

7) Оплата будет производиться: 29.10.07 в течение 1 рабочего дня.

Критерий: хорошее выполнение теста. Файл для теста прилагается. Готовый тест и контакты высылайте на адрес: [email protected]

По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.

С уважением,

Олеся

Компания Прайм

16 лет назад
PraimOlesya
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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