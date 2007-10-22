Перевод страницы http://radamir.bioresonanceua.com/ от слов "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ "РАДАМИР" до "ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ" Специфика - медицинский английский. Желающие заняться, присылайте тестовый перевод первого абзаца на [email protected]
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Перевод каталога с русского на польский. Общий объем до 200 страниц. Тематика: каталог автомобильных масел.
Источник: отсканированное изображение с картинками и текстом.
Можно частями. Указывайте, пожалуйста, производительность в день и цену за страницу (1800 знаков с пробелами).
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