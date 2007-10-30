Перевод с португальского

Перевод каталога с русского на польский. Общий объем до 200 страниц. Тематика: каталог автомобильных масел. Источник: отсканированное изображение с картинками и текстом. Можно частями. Указывайте, пожалуйста, производительность в день и цену за страницу (1800 знаков с ...