Перевод каталога с русского на польский. Общий объем до 200 страниц. Тематика: каталог автомобильных масел. Источник: отсканированное изображение с картинками и текстом. Можно частями. Указывайте, пожалуйста, производительность в день и цену за страницу (1800 знаков с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть работа: перевод сайта с русского на английский язык
Подробно о заказе:
1) Направление перевода: русский>английский.
2) Тематика: перевод сайта: о строительной компании, ее проектах и т.д.
3) Объем: 15,0 страниц
4) Стоимость: USD 5 / страница (1800 знаков)
5) Срок сдачи: 30.10.07 до 20.00 по Москве.
6) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Unistream, Contact, Western Union.
7) Оплата будет производиться: 31.10.07 в течение 1 рабочего дня.
Критерий: хорошее выполнение теста. Файл для теста прилагается. Готовый тест и контакты высылайте на адрес: [email protected]
По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.
С уважением,
Олеся
Компания Прайм
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