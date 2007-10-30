Добрый день!

Есть работа: перевод сайта с русского на английский язык

Подробно о заказе:

1) Направление перевода: русский>английский.

2) Тематика: перевод сайта: о строительной компании, ее проектах и т.д.

3) Объем: 15,0 страниц

4) Стоимость: USD 5 / страница (1800 знаков)

5) Срок сдачи: 30.10.07 до 20.00 по Москве.

6) Способ оплаты: предпочтительно webmoney, но также можно Unistream, Contact, Western Union.

7) Оплата будет производиться: 31.10.07 в течение 1 рабочего дня.

Критерий: хорошее выполнение теста. Файл для теста прилагается. Готовый тест и контакты высылайте на адрес: [email protected]

По возможности укажите электронный адрес, мобильный и/или ICQ для оперативной связи.

С уважением,

Олеся

Компания Прайм