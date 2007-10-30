Срочно! Перевод бизнес-плана RU-EN

Внимание!

Очень срочно! Время - до 1 ноября!

Нужно перевести бизнес-план с русского на английский. Объем большой - около 50К знаков. Оплата, соответственно, тоже. Если успеваете в срок до 1 ноября - $500, если раньше срока - $500+ премия. Мне нужен качественный, быстрый и профессиональный перевод. Кто готов за это взяться - прошу писать на [email protected]