Срочно! Перевод бизнес-плана RU-EN

$500
ПереводыЗакрыт6 заявок252 просмотра
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Очень срочно! Время - до 1 ноября!

Нужно перевести бизнес-план с русского на английский. Объем большой - около 50К знаков. Оплата, соответственно, тоже. Если успеваете в срок до 1 ноября - $500, если раньше срока - $500+ премия. Мне нужен качественный, быстрый и профессиональный перевод. Кто готов за это взяться - прошу писать на [email protected]

16 лет назад
genaydarov
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
zibuyan
Павел 
41 годГермания
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
$500
1 день
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