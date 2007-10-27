Банки, ипотечное кредитование.

Требуется качественный перевод сайта с русского на английский язык.

Тематика сайта: Банковская,экономическая.

Для продолжения переговоров необходимо сделать тестовое задание:

Продать квартиру через суд или по-доброму?

Сегодня при заключении ипотечного кредита жилье оформляется в собственность заемщика, но находится в залоге у банка до полного погашения займа. И, если заемщик по какой-либо причине перестает выплачивать деньги в счет погашения ссуды, банк не имеет права реализовывать залог без решения суда. Только после подачи в суд иска для признания заемщика неплатежеспособным у банка есть основания для последующей продажи заложенной квартиры на аукционе.

Рыночную стоимость квартиры определяет, как правило, независимый оценщик. Чаще всего аукцион проводится специализированной организацией, которую выбирает исполнительная служба по конкурсу. После завершения сделки по продаже заложенной квартиры финансовая организация забирает сумму, равную величине задолженности заемщика по кредиту и набежавшим процентам, а остальные деньги переходят выселенному клиенту.

Но некоторое время назад в Госдуме был разработан законопроект, который разрешает банкам в случае невозврата заемщиком ипотечного кредита продавать предоставленную в залог жилую недвижимость без решения суда. Правда, мнения экспертов по поводу нововведения неоднозначны.

Заместитель генерального директора Южно-Уральского агентства ипотечного жилищного кредитования Надежда Обухова считает, что данный законопроект не сможет работать. "Многие вписывают в число собственников квартиры детей, а выписка несовершеннолетних не может обойтись без участия органов опеки. Принимать решение о выселении жильцов должен не банк, а независимый эксперт. Реализация недвижимости должна происходить прозрачно и по рыночной цене, чтобы банк смог закрыть задолженность по ссуде".

Руководитель кредитно-кассового офиса "Городского ипотечного банка" в Челябинске Оксана Обогрелова, напротив, считает, что данный законопроект облегчит работу банковским работникам. "Сегодня банк вынужден отнимать заложенную квартиру у неплательщиков по кредиту через суд, рассмотрение дела занимает довольно большое количество времени, а нововведение поможет ускорить этот процесс".