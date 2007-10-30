Требуется перевести текст, файл с текстом прилагается. Специфика - медицинский английский. Тестовый перевод первого абзаца присылайте на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компании требуется переводчик с опыт перевода технических текстов, желательно с опытом перевода инструкций по эксплуатации.
Обязанности:
Технический перевод руководств по эксплуатации лабораторного оборудования с английского на русский язык.
Оплата:
6 евро - 1800 знаков без пробелов.
Переодическая работа. Объемы всегда разные, от 2 до 320 страниц А4.
- Похожие заказы
- $10Переводы14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Перевод тендера по конвеерам, страница 1800 без пробелов - $3,25, ТЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД БУДЕТ ОПЛАЧЕН В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ВЫБРАНЫ НА ПРОЕКТ, оплата - предпочитаемо - webmoney, unistream - можно contact. Всего 181 стр. перевод ...Переводы4 исполнителяЗавершен16 лет назад
Есть описания 184 флеш-игр на английском языке. Часть предложений незаконченные. Нужно подредактировать английские описания - либо убрать лишние куски текста либо добавить пару слов на английском по смыслу предложения, а также исправить ошибки где они есть, например ...Завершен16 лет назад
Добрый день! Есть работа по переводу с тайского на русский язык. Подробно о заказе: 1) Направление перевода: тайский>русский 2) Тематика: экспортная декларация 3) Объем: 2 документа 4) Стоимость: USD 7 / 1 документ 5) Срок ...Переводы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Для выполнения проекта нужен переводчик шведского языка!Переводы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Внимание! Очень срочно! Время - до 1 ноября! Нужно перевести бизнес-план с русского на английский. Объем большой - около 50К знаков. Оплата, соответственно, тоже. Если успеваете в срок до 1 ноября - $500, если раньше срока ...Закрыт16 лет назад
- $1000
Требуется качественный перевод сайта с русского на английский язык. Тематика сайта: Банковская,экономическая. Для продолжения переговоров необходимо сделать тестовое задание: Продать квартиру через суд или по-доброму? Сегодня при заключении ипотечного кредита жилье оформляется в собственность заемщика, ...Переводы12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Всем привет у меня немного необычное задание: "Существует некая программа - которая создана для игры в рулетку. Программа сама крутит рулетку и считывает результат. Также существует определенная настройка при которой программа примерно пару раз в сутки выдает прогноз ...Переводы5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Уважаемые переводчики! Нужно перевести с португальского на русский чек. Чек в приложении. Текста совсем немного. Сообщите, пожалуйста, цену, по которой готовы взяться и сроки.Закрыт16 лет назад
- $100
Необходимо перевести несколько обзорных статей по автоматическим системам управления.Переводы48 заявокЗакрыт16 лет назад