Перевод руководств по эксплуатации

$100
ПереводыЗакрыт25 заявок298 просмотров
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Компании требуется переводчик с опыт перевода технических текстов, желательно с опытом перевода инструкций по эксплуатации.

Обязанности:

Технический перевод руководств по эксплуатации лабораторного оборудования с английского на русский язык.

Оплата:

6 евро - 1800 знаков без пробелов.

Переодическая работа. Объемы всегда разные, от 2 до 320 страниц А4.

16 лет назад
dJek_
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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