Описания флеш-игр

ПереводыЗавершен6 заявок154 просмотра
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Есть описания 184 флеш-игр на английском языке.

Часть предложений незаконченные.

Нужно подредактировать английские описания - либо убрать лишние куски текста либо добавить пару слов на английском по смыслу предложения, а также исправить ошибки где они есть, например написано a mazing - надо amazing.

Ну и конечно нужно перевести эти описания литературным переводом, т.е. красиво и длиннее.

Например, есть описание:

Like tennis?? You will love this game!

Надо так: Вам очень нравится тенис? Тогда вы обязательно полюбите эту замечательную игру.

А не так: Любите тенис? Вы полюбите эту игру.

Вот пример описаний:

1. 3 Foot Ninja

Cool online fighting game, great fun is to be had by all.

2. Alien

"DEFEND THE BASE" from evil aliens!

3. Baseball

Have a nice relaxing game of baseball online!

4. Battleships

Come and play the classic game of battleships.

Названия переводить не нужно, каждое описание содержит по 1-2 предложения.

Вообщем, работы на 1-2 часа.

Жду ваши предложения цены и сроки.

16 лет назад
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
83 отзыва
Выбранный исполнитель
andrew_b
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
Был сделан очень хороший литературный перевод, как раз то, что мне и нужно было.
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