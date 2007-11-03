Описания флеш-игр

Перевод каталога с русского на польский. Общий объем до 200 страниц. Тематика: каталог автомобильных масел. Источник: отсканированное изображение с картинками и текстом. Можно частями. Указывайте, пожалуйста, производительность в день и цену за страницу (1800 знаков с ...
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Есть описания 184 флеш-игр на английском языке.
Часть предложений незаконченные.
Нужно подредактировать английские описания - либо убрать лишние куски текста либо добавить пару слов на английском по смыслу предложения, а также исправить ошибки где они есть, например написано a mazing - надо amazing.
Ну и конечно нужно перевести эти описания литературным переводом, т.е. красиво и длиннее.
Например, есть описание:
Like tennis?? You will love this game!
Надо так: Вам очень нравится тенис? Тогда вы обязательно полюбите эту замечательную игру.
А не так: Любите тенис? Вы полюбите эту игру.
Вот пример описаний:
1. 3 Foot Ninja
Cool online fighting game, great fun is to be had by all.
2. Alien
"DEFEND THE BASE" from evil aliens!
3. Baseball
Have a nice relaxing game of baseball online!
4. Battleships
Come and play the classic game of battleships.
Названия переводить не нужно, каждое описание содержит по 1-2 предложения.
Вообщем, работы на 1-2 часа.
Жду ваши предложения цены и сроки.
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