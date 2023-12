Перевод тендера по конвеерам En-Ru

Перевод тендера по конвеерам, страница 1800 без пробелов - $3,25, ТЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД БУДЕТ ОПЛАЧЕН В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ВЫБРАНЫ НА ПРОЕКТ, оплата - предпочитаемо - webmoney, unistream - можно contact. Всего 181 стр. перевод нужен срочно - до конца недели существенная часть должна быть сдана. Суммы ниже $50 - исключительно вебмани, контактируйте меня как вам удобнее. Главное скорость и не потеряный смысл!

16 ELEVATORS

16-A RACK & PINION TYPE ELEVATOR

16-A.01 Scope of Work

· The scope of work of the Tenderer shall consist of design, manufacture, inspection,

assembly, and painting at manufacturer’s shop as well as at site after erection, supply

and transportation to site, unloading and re-conservation at site, erection, testing &

commissioning of Rack and Pinion Type Passenger Elevator for Chimney. The elevator

shall be complete with electrical equipment and attachment as covered under this

specification. The elevator shall be installed with chimney.

· The elevator shall be complete with car cage, guides with their support, drive system,

drive base, cage and door system, battery operated emergency light, alarm bell,

complete electric and control system, car and hoist way illumination system, buffers,

switches etc. and other necessary fixtures and accessories whether mentioned in this

specification or not but necessary for successful installation, operation and maintenance

of the elevator.