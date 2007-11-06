Перевод тендера по конвеерам En-Ru

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Пример
16 ELEVATORS
16-A RACK & PINION TYPE ELEVATOR
16-A.01 Scope of Work
· The scope of work of the Tenderer shall consist of design, manufacture, inspection,
assembly, and painting at manufacturer’s shop as well as at site after erection, supply
and transportation to site, unloading and re-conservation at site, erection, testing &
commissioning of Rack and Pinion Type Passenger Elevator for Chimney. The elevator
shall be complete with electrical equipment and attachment as covered under this
specification. The elevator shall be installed with chimney.
· The elevator shall be complete with car cage, guides with their support, drive system,
drive base, cage and door system, battery operated emergency light, alarm bell,
complete electric and control system, car and hoist way illumination system, buffers,
switches etc. and other necessary fixtures and accessories whether mentioned in this
specification or not but necessary for successful installation, operation and maintenance
of the elevator.
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