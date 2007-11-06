Перевод тендера по конвеерам En-Ru

$1000
ПереводыЗавершен8 заявок455 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Перевод тендера по конвеерам, страница 1800 без пробелов - $3,25, ТЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД БУДЕТ ОПЛАЧЕН В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ВЫБРАНЫ НА ПРОЕКТ, оплата - предпочитаемо - webmoney, unistream - можно contact. Всего 181 стр. перевод нужен срочно - до конца недели существенная часть должна быть сдана. Суммы ниже $50 - исключительно вебмани, контактируйте меня как вам удобнее. Главное скорость и не потеряный смысл!

Пример

16 ELEVATORS

16-A RACK & PINION TYPE ELEVATOR

16-A.01 Scope of Work

· The scope of work of the Tenderer shall consist of design, manufacture, inspection,

assembly, and painting at manufacturer’s shop as well as at site after erection, supply

and transportation to site, unloading and re-conservation at site, erection, testing &

commissioning of Rack and Pinion Type Passenger Elevator for Chimney. The elevator

shall be complete with electrical equipment and attachment as covered under this

specification. The elevator shall be installed with chimney.

· The elevator shall be complete with car cage, guides with their support, drive system,

drive base, cage and door system, battery operated emergency light, alarm bell,

complete electric and control system, car and hoist way illumination system, buffers,

switches etc. and other necessary fixtures and accessories whether mentioned in this

specification or not but necessary for successful installation, operation and maintenance

of the elevator.

16 лет назад
andrew_anisimov
Андрей 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
Tall_King
42 годаУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Приятно было иметь дело - никаких проволочек с оплатой, чёткое изложение задач и целей.
Linok
Лина 
40 летСША
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
Хороший заказчик - четко ставид задачу, никаких проблем с оплатой. И просто интересный о бщении человек.
annamrs
Анна 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
36 отзывов(-1)
16 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
16 лет назад
Все сделано в соответствии требованиям и вовремя. Будем продолжать сотрудничать.
Хороший заказчик. Поработали отлично. Не было никаких проблем с оплатой. Рекомендую и сам продолжу сотрудничество))
  • Похожие заказы

  • Описания флеш-игр

    Есть описания 184 флеш-игр на английском языке. Часть предложений незаконченные. Нужно подредактировать английские описания - либо убрать лишние куски текста либо добавить пару слов на английском по смыслу предложения, а также исправить ошибки где они есть, например ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод с тайского на русский язык

    Добрый день! Есть работа по переводу с тайского на русский язык. Подробно о заказе: 1) Направление перевода: тайский&gt;русский 2) Тематика: экспортная декларация 3) Объем: 2 документа 4) Стоимость: USD 7 / 1 документ 5) Срок ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно! Перевод бизнес-плана RU-EN

    $500

    Внимание! Очень срочно! Время - до 1 ноября! Нужно перевести бизнес-план с русского на английский. Объем большой - около 50К знаков. Оплата, соответственно, тоже. Если успеваете в срок до 1 ноября - $500, если раньше срока ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Банки, ипотечное кредитование.

    $1000

    Требуется качественный перевод сайта с русского на английский язык. Тематика сайта: Банковская,экономическая. Для продолжения переговоров необходимо сделать тестовое задание: Продать квартиру через суд или по-доброму? Сегодня при заключении ипотечного кредита жилье оформляется в собственность заемщика, ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сочинить текст на инглише.

    $50

    Всем привет у меня немного необычное задание: "Существует некая программа - которая создана для игры в рулетку. Программа сама крутит рулетку и считывает результат. Также существует определенная настройка при которой программа примерно пару раз в сутки выдает прогноз ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод с португальского

    $50

    Уважаемые переводчики! Нужно перевести с португальского на русский чек. Чек в приложении. Текста совсем немного. Сообщите, пожалуйста, цену, по которой готовы взяться и сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод сайта с русского на английский язык

    $100

    Добрый день! Есть работа: перевод сайта с русского на английский язык Подробно о заказе: 1) Направление перевода: русский&gt;английский. 2) Тематика: перевод сайта: о строительной компании, ее проектах и т.д. 3) Объем: 15,0 страниц 4) Стоимость: USD ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется перевод с английского

    Ищу переводчика с английского языка на русский. На постоянной основе, 1-3 статья в неделю. Тематика: новости. Прошу сразу указывать цену за 1000 знаков.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад