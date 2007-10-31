Перевод с русского на английский, испанский и др.

Есть несколько русскоязычных сайтов общим объемом текста около 10 000 знаков каждый.

Требуется перевести их на другие языки - английский, испанский, французский, немецкий, китайский.

Если вы знаете еще какой-то язык в достаточной мере для перевода - сообщите, может, подойдет тоже.

Укажите, пожалуйста, свою цену за 1000 знаков,

и цену за 100 000 знаков (с учетом скидки за объем :))

спасибо.

P.S. Про Google.Translate я сам знаю, такой перевод не подходит, равно как и другие автоматические переводы.