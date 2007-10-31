Перевод с русского на английский, испанский и др.

ПереводыЗакрыт34 заявки690 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть несколько русскоязычных сайтов общим объемом текста около 10 000 знаков каждый.

Требуется перевести их на другие языки - английский, испанский, французский, немецкий, китайский.

Если вы знаете еще какой-то язык в достаточной мере для перевода - сообщите, может, подойдет тоже.

Укажите, пожалуйста, свою цену за 1000 знаков,

и цену за 100 000 знаков (с учетом скидки за объем :))

спасибо.

P.S. Про Google.Translate я сам знаю, такой перевод не подходит, равно как и другие автоматические переводы.

16 лет назад
sskyba
Сергей 
52 годаКанада
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Перевод с французского

    $1000

    Доброго времени суток, уважаемые переводчики! Требуются переводчики с достаточным уровнем французского языка для перевода текстов IT тематики объемом 70 страниц. По окончании проекта возможно постоянное сотрудничество. Ждем Ваших предложений: [email protected] ICQ: 491-880-431

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод руководств по эксплуатации

    $100

    Компании требуется переводчик с опыт перевода технических текстов, желательно с опытом перевода инструкций по эксплуатации. Обязанности: Технический перевод руководств по эксплуатации лабораторного оборудования с английского на русский язык. Оплата: 6 евро - 1800 знаков без пробелов. Переодическая работа. Объемы всегда ...

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод на английский

    $10

    Требуется перевести текст, файл с текстом прилагается. Специфика - медицинский английский. Тестовый перевод первого абзаца присылайте на [email protected]

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод тендера по конвеерам En-Ru

    $1000

    Перевод тендера по конвеерам, страница 1800 без пробелов - $3,25, ТЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД БУДЕТ ОПЛАЧЕН В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ВЫБРАНЫ НА ПРОЕКТ, оплата - предпочитаемо - webmoney, unistream - можно contact. Всего 181 стр. перевод ...

    Переводы4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Описания флеш-игр

    Есть описания 184 флеш-игр на английском языке. Часть предложений незаконченные. Нужно подредактировать английские описания - либо убрать лишние куски текста либо добавить пару слов на английском по смыслу предложения, а также исправить ошибки где они есть, например ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод с тайского на русский язык

    Добрый день! Есть работа по переводу с тайского на русский язык. Подробно о заказе: 1) Направление перевода: тайский&gt;русский 2) Тематика: экспортная декларация 3) Объем: 2 документа 4) Стоимость: USD 7 / 1 документ 5) Срок ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Срочно! Перевод бизнес-плана RU-EN

    $500

    Внимание! Очень срочно! Время - до 1 ноября! Нужно перевести бизнес-план с русского на английский. Объем большой - около 50К знаков. Оплата, соответственно, тоже. Если успеваете в срок до 1 ноября - $500, если раньше срока ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Банки, ипотечное кредитование.

    $1000

    Требуется качественный перевод сайта с русского на английский язык. Тематика сайта: Банковская,экономическая. Для продолжения переговоров необходимо сделать тестовое задание: Продать квартиру через суд или по-доброму? Сегодня при заключении ипотечного кредита жилье оформляется в собственность заемщика, ...

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад