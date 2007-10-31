Перевод медицинской книги на английский

Есть несколько русскоязычных сайтов общим объемом текста около 10 000 знаков каждый. Требуется перевести их на другие языки - английский, испанский, французский, немецкий, китайский. Если вы знаете еще какой-то язык в достаточной мере для перевода - сообщите, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Специфика медицинский английский
книга находится здесь 180 страниц
www.exclusiv-store.com/book2.rar 1.8 mb
работу оформить в ворде с сохранением форматирования и илюстраций
Желающие заняться присылайте перевод тестовой страницы 45
- Похожие заказы
- Переводы34 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно перевести 10 страниц технической документации проведенное по адресу: http://rondmeo.zionit.ru/translate.pdf Прошу Ваши сроки и цены.Закрыт16 лет назад
- $1000
Доброго времени суток, уважаемые переводчики! Требуются переводчики с достаточным уровнем французского языка для перевода текстов IT тематики объемом 70 страниц. По окончании проекта возможно постоянное сотрудничество. Ждем Ваших предложений: [email protected] ICQ: 491-880-431Переводы9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Компании требуется переводчик с опыт перевода технических текстов, желательно с опытом перевода инструкций по эксплуатации. Обязанности: Технический перевод руководств по эксплуатации лабораторного оборудования с английского на русский язык. Оплата: 6 евро - 1800 знаков без пробелов. Переодическая работа. Объемы всегда ...Переводы25 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Требуется перевести текст, файл с текстом прилагается. Специфика - медицинский английский. Тестовый перевод первого абзаца присылайте на [email protected]Переводы14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Перевод тендера по конвеерам, страница 1800 без пробелов - $3,25, ТЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД БУДЕТ ОПЛАЧЕН В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ВЫБРАНЫ НА ПРОЕКТ, оплата - предпочитаемо - webmoney, unistream - можно contact. Всего 181 стр. перевод ...Переводы4 исполнителяЗавершен16 лет назад
Есть описания 184 флеш-игр на английском языке. Часть предложений незаконченные. Нужно подредактировать английские описания - либо убрать лишние куски текста либо добавить пару слов на английском по смыслу предложения, а также исправить ошибки где они есть, например ...Завершен16 лет назад
Добрый день! Есть работа по переводу с тайского на русский язык. Подробно о заказе: 1) Направление перевода: тайский>русский 2) Тематика: экспортная декларация 3) Объем: 2 документа 4) Стоимость: USD 7 / 1 документ 5) Срок ...Переводы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Для выполнения проекта нужен переводчик шведского языка!Переводы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $500
Внимание! Очень срочно! Время - до 1 ноября! Нужно перевести бизнес-план с русского на английский. Объем большой - около 50К знаков. Оплата, соответственно, тоже. Если успеваете в срок до 1 ноября - $500, если раньше срока ...Закрыт16 лет назад