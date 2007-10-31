Переводы технической литературы с английского

Нужно перевести документ, примерно 17 строчек, A4, c чешского языка на немецкий или на русский. Документ поступит к вам графическим фаилом jpg. Тема перевода: финансы
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