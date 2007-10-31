Переводы технической литературы с английского

$50
ПереводыЗакрыт53 заявки688 просмотров
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переводы статей, отрывков из технической литературы, в частности по геологии, минералогии, химии. Стоимость от 5 долларов за 1000 знаков.

16 лет назад
kasanzev
Гость 
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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