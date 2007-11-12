Перевод DE-ENG

Необходимо перевести часть сборника статей с немецкого на английский язык.

ОПЛАТА 8$ за 1 стр.

СРОК СДАЧИ 11.11.2007 (т.е в воскресение к 18.00)

КОЛ-ВО 35 стр.

ТЕМАТИКА: Искусство Средних Веков

СПЕЦИФИКА: Речь идет об исторических скулптурных произведениях, находящихся на территории современной Италии. Но в дебри тоже лезть не надо. Акцент на основные черты, исторические факты, описания самих памятников, даты. Стиль художественно-публицистический. Много устаревших временных форм и языковых явлений, поэтому нужно отличное знание немецкого.

Оплата будет проходить через Сервис Безопасных Сделок.

Главные требования - качество перевода, так как переведенный материал будет использоваться в образовательных целях. И, конечно, уложиться в срок. Времени достаточно.

Если хорошо будет сделано, есть еще две статьи сразу после этой, а потом еще из Италии.

Предложения оставляйте тут. Завтра к обеду определюсь с исполнителем.

Файл в аттаче.