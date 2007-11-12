Перевод DE-ENG

$250
ПереводыЗавершен2 заявки262 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перевести часть сборника статей с немецкого на английский язык.

ОПЛАТА 8$ за 1 стр.

СРОК СДАЧИ 11.11.2007 (т.е в воскресение к 18.00)

КОЛ-ВО 35 стр.

ТЕМАТИКА: Искусство Средних Веков

СПЕЦИФИКА: Речь идет об исторических скулптурных произведениях, находящихся на территории современной Италии. Но в дебри тоже лезть не надо. Акцент на основные черты, исторические факты, описания самих памятников, даты. Стиль художественно-публицистический. Много устаревших временных форм и языковых явлений, поэтому нужно отличное знание немецкого.

Оплата будет проходить через Сервис Безопасных Сделок.

Главные требования - качество перевода, так как переведенный материал будет использоваться в образовательных целях. И, конечно, уложиться в срок. Времени достаточно.

Если хорошо будет сделано, есть еще две статьи сразу после этой, а потом еще из Италии.

Предложения оставляйте тут. Завтра к обеду определюсь с исполнителем.

Файл в аттаче.

16 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
Выбранный исполнитель
apollinaris
Сергей 
40 летЙемен
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$100
Отличный исполнитель. Грамотный, ответственный, приятный в общении. Текст был достаточно сложный. Сергей по оценке редактора справился на 5 Буду пользоваться услугами этого фрилансера и всем рекомендую!
Надежный и приятный в общении заказчик. Постоянно в онлайне, оперативно решает текущие вопросы, с пониманием относится к пожеланиям исполнителя. Пройдете мимо его предложения - пожалеете!
  • Похожие заказы

  • Перевод документа с чешского языка

    Нужно перевести документ, примерно 17 строчек, A4, c чешского языка на немецкий или на русский. Документ поступит к вам графическим фаилом jpg. Тема перевода: финансы

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод PDF инструкции Eng -> Rus

    Вот здесь: www.sidiar.ru/ostol/Epson_950_Service_Manual.rar лежит PDF инструкция на английском. (8 Mб) Ожидаемый результат вашей работы - PDF инструкция на русском. Страницы для перевода: с 23й до конца . Названия деталей не переводить. Срок работы - до 5 ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод медицинской книги на английский

    $60

    Специфика медицинский английский книга находится здесь 180 страниц www.exclusiv-store.com/book2.rar 1.8 mb работу оформить в ворде с сохранением форматирования и илюстраций Желающие заняться присылайте перевод тестовой страницы 45 на [email protected]

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод с русского на английский, испанский и др.

    Есть несколько русскоязычных сайтов общим объемом текста около 10 000 знаков каждый. Требуется перевести их на другие языки - английский, испанский, французский, немецкий, китайский. Если вы знаете еще какой-то язык в достаточной мере для перевода - сообщите, ...

    Переводы34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод с французского

    $1000

    Доброго времени суток, уважаемые переводчики! Требуются переводчики с достаточным уровнем французского языка для перевода текстов IT тематики объемом 70 страниц. По окончании проекта возможно постоянное сотрудничество. Ждем Ваших предложений: [email protected] ICQ: 491-880-431

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод руководств по эксплуатации

    $100

    Компании требуется переводчик с опыт перевода технических текстов, желательно с опытом перевода инструкций по эксплуатации. Обязанности: Технический перевод руководств по эксплуатации лабораторного оборудования с английского на русский язык. Оплата: 6 евро - 1800 знаков без пробелов. Переодическая работа. Объемы всегда ...

    Переводы25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод на английский

    $10

    Требуется перевести текст, файл с текстом прилагается. Специфика - медицинский английский. Тестовый перевод первого абзаца присылайте на [email protected]

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод тендера по конвеерам En-Ru

    $1000

    Перевод тендера по конвеерам, страница 1800 без пробелов - $3,25, ТЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД БУДЕТ ОПЛАЧЕН В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ ВЫБРАНЫ НА ПРОЕКТ, оплата - предпочитаемо - webmoney, unistream - можно contact. Всего 181 стр. перевод ...

    Переводы4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад