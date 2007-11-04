Перевод Рус->Анг хелпа к программе

На постоянную основу ищется удаленный переводчик с русского на английский, хелпа, туториалов, статей и другой текстовой информации для программы.

Тематика программы - базы данных.

Адрес сайта программы: www.brilliantdatabase.com

Во вложении находится исходник хелпа к программе.

В качестве тестового задания, надо перевести первые два раздела из файла users.htm (Basic Information и Access Levels).

Пожалуйста, укажите в предложении, желаемую оплату при работе на постоянной основе ($/1000 символов без пробелов).

Объем заказов ~ 15000 символов/месяц.