syt_web_nik

Илья Сытник syt_web_nik

 
34 годаУкраина/Полтава
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
12 лет в сфере WEB-технологий.

Работаю в сфере WEB-технологий 12 лет в американской фирме Webtoolsgroup

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16381924644034
Украина
2 года в сервисе
Была
день назад
$15
10 баллов
2 года назад
Скорость загрузка сайта
Спасибо! Отлично выполненная работа ! Всегда на связи, очень квалифицированный специалист! Ответил на все вопросы и реализовал все что было необходимо. РЕКОМЕНДУЮ
Хороший заказчик, сотрудничеством полностью доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
speckau
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Правка верстки и небольшие доработки на сайте.
Все четко!
Все отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
yanmel
Яна 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Внести правки в Joomla 1.5.22
Сотрудничество успешно. Илья вносил все необходимые правки и реализовал все идеи. Рекомендую!
Все прошло хорошо. Рекомендую.
Ответный отзыв
kasperovsky
36 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Редактирование сайта
Спасибо за качественно выполненную работу . всем доволен!
Если мне выпадет возможность еще раз по сотрудничать с Павлом, то я с удовольствием это сделаю.
Ответный отзыв
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
9 лет назад
WP - проблемы с выводом title
Спасибо за быструю и качественную работу, рекомендую как отличного исполнителя.
Рекомендую Сергея. Отличный заказчик. Задача поставлена ясно, своевременная оплата.
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