Илья Сытник syt_web_niksyt_web_nik
34 годаУкраина/Полтава
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
12 лет в сфере WEB-технологий.
Работаю в сфере WEB-технологий 12 лет в американской фирме Webtoolsgroup
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Спасибо! Отлично выполненная работа ! Всегда на связи, очень квалифицированный специалист! Ответил на все вопросы и реализовал все что было необходимо. РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Хороший заказчик, сотрудничеством полностью доволен. Рекомендую.
$10
10 баллов
7 лет назад
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую.
$30
10 баллов
7 лет назад
Сотрудничество успешно. Илья вносил все необходимые правки и реализовал все идеи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. Рекомендую.
$20
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за качественно выполненную работу . всем доволен!
Ответный отзыв
Если мне выпадет возможность еще раз по сотрудничать с Павлом, то я с удовольствием это сделаю.
$3
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за быструю и качественную работу, рекомендую как отличного исполнителя.
Ответный отзыв
Рекомендую Сергея. Отличный заказчик. Задача поставлена ясно, своевременная оплата.