Создать дизайн сайта для adobe Flex 3

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки205 просмотров
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Здраствуйте. требуется создать дизайн сайта под adobe flex3

только дизайн (CSS и прочее), AS не нужен (только если для поддержки дизайна)

страниц 2: одна главная и одна внутренняя

если что подробности в аську 178150228

Дизайн сайта
15 лет назад
bash77
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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