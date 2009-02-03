Не обходимо выполнить дизайн сайта и установить его, движок NEOCROME. Тематика дизайна ИТ утсорсинг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим редизайн сайта, в данное время он расположен по адресу http://100shin.com.ua
Необходимо разработать дизайн, подходящий по тематике работы компании. Можно оставить расположение меню и основные узлы работы сайта. В данное время не устраивает то, что этот дизайн, который имеем сейчас был нагло скопирован у очень известной компании ( http://www.bridgestone-truck.ru/ ). Хочется видеть строгий, но в то же время и простой в понимании сайт, преобладание белых цветов с использованием красного и чёрного.
Могу предложить работы, которые на мой взгляд могли бы немного помочь вам, что бы понять чего ожидаю.
В ответах просьба писать предполагаемую стоимость ваших работ
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