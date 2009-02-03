Необходим редизайн сайта, в данное время он расположен по адресу http://100shin.com.ua

Необходимо разработать дизайн, подходящий по тематике работы компании. Можно оставить расположение меню и основные узлы работы сайта. В данное время не устраивает то, что этот дизайн, который имеем сейчас был нагло скопирован у очень известной компании ( http://www.bridgestone-truck.ru/ ). Хочется видеть строгий, но в то же время и простой в понимании сайт, преобладание белых цветов с использованием красного и чёрного.

Могу предложить работы, которые на мой взгляд могли бы немного помочь вам, что бы понять чего ожидаю.

http://tires.com.ua

http://www.navigator.te.ua/

В ответах просьба писать предполагаемую стоимость ваших работ