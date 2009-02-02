Нужно подобрать шаблон (joomla 1.0)

# 1 — $

Имеется сайт - городской портал (отдых, о городе).

Нужно подобрать (не писать новый а всеголиш посоветовать из имеющихся) шаблон который не напрегает глаза и был юзабилити.

Примеры шаблонов присылайте на мыльник (сохраненная страничка в формате html (с картинками и т.д) либо просто URL на сайты работающие на этом шаблоне.

За понравившийся шаблон готов заплотить от 1$-5$

Сам сайт http://xn--b1agzbh3g.su

Не забывайте указывать цены на шаблон.