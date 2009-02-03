Shop-Script

$100
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок199 просмотров
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Задача:

Поставить движок WebAsyst Shop-Script

Нарисовать дизайн и логотип для этого движка.

Название организации: BestMebel

Организация занимается оптовой торговлей и производством мебели.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ГОСПОДА!!!!! !!!!!!!!!ЭТО КОНКУРС!!!!!!!!

15 лет назад
atwooo
Роберт 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Pianist
38 летУкраина
15 лет в сервисе
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5 лет назад
15 лет назад
$80
1 день
scale
Юрий 
36 летРоссия
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11 лет назад
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15 лет назад
$100
2 дня
mcbes
Профи 
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