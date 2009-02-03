Дизайн для внутренних страниц торговой платформы

Разработка стиля для компании занимающейся производством мебели, исполнитель в киеве
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн для внутренних страниц для торговой платформы. (19 шт.) Схемы страниц уже подготовлены.
Есть логотип и концепт (главная страница).
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