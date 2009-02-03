Подобрать цвет для заголовка

Доброго времени суток. Задача: 1. Нарисовать логотип (Название организации BestMebel) 2. Нарисовать дизайн интернет магазина 3. Установить на хостинге движок магазина (WebAsyst Shop-Script) Прошу заметить что движок будет использовать последней версии!!! 4. Сверстать дизайн который вы нарисуете для этого движка. ФИКСИРОВАННАЯ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт gadgetclub.su
Первым блоком (новостью, статьёй) на нём стоит блок "О сайте". Цвет шапки этого блока - красный, как и у других новостей.
Я хочу, чтобы у этого блока, шапка была другого цвета, подходящего по гамме к общему дизайну сайта.
Что нужно сделать:
1) Делаете скриншот сайта - главной страницы
2) На скриншоте изменяете красный цвет первого блока "О сайте" на подходящий по вашему мнению цвет.
3) Выкладываете скриншот с другим цветом шапки этого блока как ваше предложение.
Больше ничего делать/исправлять/изменять НЕ нужно. Нужно только подобрать ещё один оттенок для сайта. И всё.
Победителем будет назван человек, предложивший понравившийся цвет для верхушки первого блока "О сайте".
Оплата: wmz + отзыв.
Господа и дамы фрилансеры, ЛС игнорируются, предложения типа "выбери меня, я всё сделаю" - также игнорируются, и третье - уважайте своё и моё время и указывайте сразу стоимость и сроки работы, пусть и символические 3wmz и 1 день, иначе я просто не смогу вас добавить в конкурсанты.
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