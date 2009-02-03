Подобрать цвет для заголовка

# 1 — $

Есть сайт gadgetclub.su

Первым блоком (новостью, статьёй) на нём стоит блок "О сайте". Цвет шапки этого блока - красный, как и у других новостей.

Я хочу, чтобы у этого блока, шапка была другого цвета, подходящего по гамме к общему дизайну сайта.

Что нужно сделать:

1) Делаете скриншот сайта - главной страницы

2) На скриншоте изменяете красный цвет первого блока "О сайте" на подходящий по вашему мнению цвет.

3) Выкладываете скриншот с другим цветом шапки этого блока как ваше предложение.

Больше ничего делать/исправлять/изменять НЕ нужно. Нужно только подобрать ещё один оттенок для сайта. И всё.

Победителем будет назван человек, предложивший понравившийся цвет для верхушки первого блока "О сайте".

Оплата: wmz + отзыв.

Господа и дамы фрилансеры, ЛС игнорируются, предложения типа "выбери меня, я всё сделаю" - также игнорируются, и третье - уважайте своё и моё время и указывайте сразу стоимость и сроки работы, пусть и символические 3wmz и 1 день, иначе я просто не смогу вас добавить в конкурсанты.