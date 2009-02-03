# 1 — $

Доброго времени суток.

Задача:

1. Нарисовать логотип (Название организации BestMebel)

2. Нарисовать дизайн интернет магазина

3. Установить на хостинге движок магазина (WebAsyst Shop-Script) Прошу заметить что движок будет использовать последней версии!!!

4. Сверстать дизайн который вы нарисуете для этого движка.

ФИКСИРОВАННАЯ СУММА ЗА ЭТИ РАБОТЫ 6000 руб.

Уважаемые фрилансеры.... не оставляйте свое предложение если вы не готовы участвовать в конкурсе или вы хотите за этот объем работ другую сумму.