WebAsyst Shop-Script

$250
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки277 просмотров
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#1$

Доброго времени суток.

Задача:

1. Нарисовать логотип (Название организации BestMebel)

2. Нарисовать дизайн интернет магазина

3. Установить на хостинге движок магазина (WebAsyst Shop-Script) Прошу заметить что движок будет использовать последней версии!!!

4. Сверстать дизайн который вы нарисуете для этого движка.

ФИКСИРОВАННАЯ СУММА ЗА ЭТИ РАБОТЫ 6000 руб.

Уважаемые фрилансеры.... не оставляйте свое предложение если вы не готовы участвовать в конкурсе или вы хотите за этот объем работ другую сумму.

15 лет назад
atwooo
Роберт 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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