Приватный проект для Илья Федосенко

Работали с Ильей по двум проектам, сейчас делаем третий. Впечатления – только положительные. Во-первых, качество. Все нравится, и нравится ОЧЕНЬ. Человек великолепно умеет совместить красоту и функциональность, продумывает все возможные случаи использования продукта, очень глубоко прорабатывает тему. Во-вторых, скорость – всегда успевает к сроку, бывает, предоставляет работу и раньше. В-третьих, с человеком легко и удобно работать – Илья всегда на связи, отвечает быстро, конкретно – по делу, понимает задачу с полуслова. Вообщем, очень доволен сотрудничеством!Рекомендую!