Редизайн сайта dilis.ru

Необходим редизайн и поисковая оптимизация сайта,возможно новый копирайт.

http://www.dilis.ru

Нужен "резиновый" дизайн

Логотип: есть (исходника не осталось).

Фирменный стиль: нет.

Слоган: нет

Пожелания:

Оригинальность, а не шаблонность, вверху flash-шапочка, логотип, по цветам пристрастий нет (на усмотрение дизайнера) , каждая страница сайта должна содержать логотип, должна быть указана контактная информация, возможность управления сайтом, сайт и странички не должны быть тяжелыми.

Остальное на усмотрение дизайнера.

Язык сайта: русский..(если не сильно повлияет на стоимость, то + английский, немецкий)

В свое время сайт неплохо крутился, но был брошен полгода назад.

Предложения на admin_собачка_dilis.ru

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