Дизайн для On-line игры. яркий. стилистика космоса!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать простой и удобный дизайн Flash плеера.
Идеал - www.vimeo.com , но один в один брать нехарашо.
Сюда жду просто идеи и наброски, с победителем уже окончательный вариант дорисуем.
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