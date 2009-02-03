Дизайн сайта для логистической компании

Требуется разработать дизайн сайта для компании, специализирующейся на грузоперевозках и логистике.

Вы оставляете свое ценовое предложение и даете ссылку на портфолио. Лучшее предложение (качество/цена) объявляется победителем, дальше работаем с ним по следующей схеме:

1. Получаете ТЗ и материалы, задаете вопросы.

2. До 5 февраля отрисовываете главную страницу и прислаете ее в формате JPG.

3. Вносите корректировки, если потребуется.

4. Получаете 50% суммы.

5. Ждете согласования в течение 3х рабочих дней.

6. Отрисовываете элементы внутренних страниц (списки, заголовки, карту проезда, ...) в течение 3х рабочих дней.

7. Присылаете JPG, вносите корректировки, если потребуется.

8. Получаете оставшиеся 50% суммы.

9. Присылаете готовый вариант в PSD формате.

Немного подробностей:

Нужен "резиновый" дизайн, нимимальная ширина 990px.

Логотип: утвержден. Фирменный стиль: не утвержден.

Пожелания к оформлению: вверху flash-ролик, логотип, меню. Ниже - контент страницы, в "дне" копирайты и контакты.

Структура сайта:

1. Главная страница (не нужно включать главную в навигационное меню)

2. О компании

3. Партнерам

4. Услуги

5. Активы компании

6. Регион присутствия

8. Он-лайн заказ