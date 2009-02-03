Дизайн сайта для логистической компании

Всем отличного настроения! Требуется легкий редизайн сайта http://www.happy-art.ru/ Хочется добавить солидности, убрав листья и жука, оставив ручку и настроение сайта в целом. Готова выслушать в рамках проекта Ваши предложения. В первую очередь интересует ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн сайта для компании, специализирующейся на грузоперевозках и логистике.
Вы оставляете свое ценовое предложение и даете ссылку на портфолио. Лучшее предложение (качество/цена) объявляется победителем, дальше работаем с ним по следующей схеме:
1. Получаете ТЗ и материалы, задаете вопросы.
2. До 5 февраля отрисовываете главную страницу и прислаете ее в формате JPG.
3. Вносите корректировки, если потребуется.
4. Получаете 50% суммы.
5. Ждете согласования в течение 3х рабочих дней.
6. Отрисовываете элементы внутренних страниц (списки, заголовки, карту проезда, ...) в течение 3х рабочих дней.
7. Присылаете JPG, вносите корректировки, если потребуется.
8. Получаете оставшиеся 50% суммы.
9. Присылаете готовый вариант в PSD формате.
Немного подробностей:
Нужен "резиновый" дизайн, нимимальная ширина 990px.
Логотип: утвержден. Фирменный стиль: не утвержден.
Пожелания к оформлению: вверху flash-ролик, логотип, меню. Ниже - контент страницы, в "дне" копирайты и контакты.
Структура сайта:
1. Главная страница (не нужно включать главную в навигационное меню)
2. О компании
3. Партнерам
4. Услуги
5. Активы компании
6. Регион присутствия
8. Он-лайн заказ
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