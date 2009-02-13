Срочно! Нужен дизайн для нового сайта от профи!

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок754 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Итак для нового проекта нуждно придумать дизайн ( главная и внутренняя страница причем унтрення без особой графики или фич, они не нужны ).

Суть проекта:

Сайт посвященный смс боксам для мобильных телефонов, то есть так сказать сайт рекалмирующий смс боксы вот эти: http://telefon.com.ua/sms_fun/ прошу внимательно ознкоамиться с полным описанием программ. Это НЕ ПРОСТО сборники приколов и так далее, а ПРОГРАММЫ JAVA ДЛЯ ЛЮБОГО МОБИЛЬНОГО позволяющие делать АНОНИМНУЮ ОТПРАВКУ СМС. Именно в этом и есть уникальность данных смс боксов.

будет 4 программы ( то есть все кроме isms )

Примерный вид ( как вариант лишь, готов расмотерть и ваши варианты )

[лого сайта] ( сам логотип в аттаче )

jbox | lbox

------------

sbox | hbox

( картинки для программы брать по ссылке выше ), background белый

контакты | еще линк | партнерксая программа

То есть это лишь как вариант, если он подойдет значит нет проблем, но можите предлагать и свои варианты.

И так для нужен проффесиональный дизайн причем очень быстро ( можно 2-3 варинта примера )

Дизайн нужен пока что без верстки, то есть именно нужно определиться с вненим видом. Разделуха что бы смотрелся хорошо от 800x600 и больше под всеми браузерами.

Вы можите предложить свои идеи именно креативного дизайна и уникального. Главное что должно присутствовать в дизайне или о чем должно навевать:

- СМС

- JAVA

- Аномнимные приколы

Может как вариант связать 4 смс бокса наших с расскрытой перевернуть коробкой где на боковых гранях и на разворотах логотипы программы с цветовыми гаммами. В общем не знаю на 100% что нужно, жду проявления идеи и уникальности и креативности от вас именно.

Жду предложения от пррффесионалов, которые готовы выполнить задание в краткие сроки. ЛОготипы для программы можно взять для примера с моей ссылки выше или же предложить свои.

15 лет назад
GSMtricks
Филипп 
43 годаКитай
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
ArtRise
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
Человек выдержанный и терпеливый, за что очень рад и признателен. Сделал все в итоге идеально, как и хотели. Спасибо большое. Дальше работаю с ним.
Отличный работодатель и хороший человек! Четкое соблюдение договоренностей, своевременная и достойная оплата. Искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Заявки фрилансеров
ArtRise
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта консалтинговой компании

    $1000

    Требуется разработать дизайн сайта консалтинговой компании. Более подробное описание и требования http://docs.google.com/Doc?id=ddnskvz6_0hcmjrmdm Разыскивается оптимальный вариант соотношения "цена/качество". Рассмотрим любые предложения. Вопросы и предложения ожидаются в личке или по адресу [email protected]

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов71 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта SCD

    $500

    Требуется разработать дизайн для сайта www.svetofor-display.ru Выбираем исполнителя для будущих проектов, основное сейчас — концепция дизайна. Требуется решить следующие задачи: сделать современный и интересный сайт, которые будет вызывать интерес у потенциальных клиентов для обращения. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн сайта dilis.ru

    Необходим редизайн и поисковая оптимизация сайта,возможно новый копирайт. http://www.dilis.ru Нужен "резиновый" дизайн Логотип: есть (исходника не осталось). Фирменный стиль: нет. Слоган: нет Пожелания: Оригинальность, а не шаблонность, вверху flash-шапочка, логотип, по цветам пристрастий нет (на усмотрение дизайнера) , каждая страница сайта ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн Flash плеера

    $50

    Требуется разработать простой и удобный дизайн Flash плеера. Идеал - www.vimeo.com , но один в один брать нехарашо. Сюда жду просто идеи и наброски, с победителем уже окончательный вариант дорисуем.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта для логистической компании

    $250

    Требуется разработать дизайн сайта для компании, специализирующейся на грузоперевозках и логистике. Вы оставляете свое ценовое предложение и даете ссылку на портфолио. Лучшее предложение (качество/цена) объявляется победителем, дальше работаем с ним по следующей схеме: 1. Получаете ТЗ и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн сайта

    Всем отличного настроения! Требуется легкий редизайн сайта http://www.happy-art.ru/ Хочется добавить солидности, убрав листья и жука, оставив ручку и настроение сайта в целом. Готова выслушать в рамках проекта Ваши предложения. В первую очередь интересует ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подобрать цвет для заголовка

    $3

    Есть сайт gadgetclub.su Первым блоком (новостью, статьёй) на нём стоит блок "О сайте". Цвет шапки этого блока - красный, как и у других новостей. Я хочу, чтобы у этого блока, шапка была другого цвета, подходящего по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • WebAsyst Shop-Script

    $250

    Доброго времени суток. Задача: 1. Нарисовать логотип (Название организации BestMebel) 2. Нарисовать дизайн интернет магазина 3. Установить на хостинге движок магазина (WebAsyst Shop-Script) Прошу заметить что движок будет использовать последней версии!!! 4. Сверстать дизайн который вы нарисуете для этого движка. ФИКСИРОВАННАЯ ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад