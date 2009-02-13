Срочно! Нужен дизайн для нового сайта от профи!

Требуется разработать дизайн сайта консалтинговой компании. Более подробное описание и требования http://docs.google.com/Doc?id=ddnskvz6_0hcmjrmdm Разыскивается оптимальный вариант соотношения "цена/качество". Рассмотрим любые предложения. Вопросы и предложения ожидаются в личке или по адресу [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак для нового проекта нуждно придумать дизайн ( главная и внутренняя страница причем унтрення без особой графики или фич, они не нужны ).
Суть проекта:
Сайт посвященный смс боксам для мобильных телефонов, то есть так сказать сайт рекалмирующий смс боксы вот эти: http://telefon.com.ua/sms_fun/ прошу внимательно ознкоамиться с полным описанием программ. Это НЕ ПРОСТО сборники приколов и так далее, а ПРОГРАММЫ JAVA ДЛЯ ЛЮБОГО МОБИЛЬНОГО позволяющие делать АНОНИМНУЮ ОТПРАВКУ СМС. Именно в этом и есть уникальность данных смс боксов.
будет 4 программы ( то есть все кроме isms )
Примерный вид ( как вариант лишь, готов расмотерть и ваши варианты )
[лого сайта] ( сам логотип в аттаче )
jbox | lbox
------------
sbox | hbox
( картинки для программы брать по ссылке выше ), background белый
контакты | еще линк | партнерксая программа
То есть это лишь как вариант, если он подойдет значит нет проблем, но можите предлагать и свои варианты.
И так для нужен проффесиональный дизайн причем очень быстро ( можно 2-3 варинта примера )
Дизайн нужен пока что без верстки, то есть именно нужно определиться с вненим видом. Разделуха что бы смотрелся хорошо от 800x600 и больше под всеми браузерами.
Вы можите предложить свои идеи именно креативного дизайна и уникального. Главное что должно присутствовать в дизайне или о чем должно навевать:
- СМС
- JAVA
- Аномнимные приколы
Может как вариант связать 4 смс бокса наших с расскрытой перевернуть коробкой где на боковых гранях и на разворотах логотипы программы с цветовыми гаммами. В общем не знаю на 100% что нужно, жду проявления идеи и уникальности и креативности от вас именно.
Жду предложения от пррффесионалов, которые готовы выполнить задание в краткие сроки. ЛОготипы для программы можно взять для примера с моей ссылки выше или же предложить свои.
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