Срочно! Нужен дизайн для нового сайта от профи!

# 1 — $

Итак для нового проекта нуждно придумать дизайн ( главная и внутренняя страница причем унтрення без особой графики или фич, они не нужны ).

Суть проекта:

Сайт посвященный смс боксам для мобильных телефонов, то есть так сказать сайт рекалмирующий смс боксы вот эти: http://telefon.com.ua/sms_fun/ прошу внимательно ознкоамиться с полным описанием программ. Это НЕ ПРОСТО сборники приколов и так далее, а ПРОГРАММЫ JAVA ДЛЯ ЛЮБОГО МОБИЛЬНОГО позволяющие делать АНОНИМНУЮ ОТПРАВКУ СМС. Именно в этом и есть уникальность данных смс боксов.

будет 4 программы ( то есть все кроме isms )

Примерный вид ( как вариант лишь, готов расмотерть и ваши варианты )

[лого сайта] ( сам логотип в аттаче )

jbox | lbox

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sbox | hbox

( картинки для программы брать по ссылке выше ), background белый

контакты | еще линк | партнерксая программа

То есть это лишь как вариант, если он подойдет значит нет проблем, но можите предлагать и свои варианты.

И так для нужен проффесиональный дизайн причем очень быстро ( можно 2-3 варинта примера )

Дизайн нужен пока что без верстки, то есть именно нужно определиться с вненим видом. Разделуха что бы смотрелся хорошо от 800x600 и больше под всеми браузерами.

Вы можите предложить свои идеи именно креативного дизайна и уникального. Главное что должно присутствовать в дизайне или о чем должно навевать:

- СМС

- JAVA

- Аномнимные приколы

Может как вариант связать 4 смс бокса наших с расскрытой перевернуть коробкой где на боковых гранях и на разворотах логотипы программы с цветовыми гаммами. В общем не знаю на 100% что нужно, жду проявления идеи и уникальности и креативности от вас именно.

Жду предложения от пррффесионалов, которые готовы выполнить задание в краткие сроки. ЛОготипы для программы можно взять для примера с моей ссылки выше или же предложить свои.