Есть флэшка (стол с шариками) 1) нужно придумать как будет выглядеть табло - на табло должны будут быть 2 аватарки 100х100, время, счет, ники (варианты табло есть на gamezer.com/billiards/ и playmania.ru 2) нужно придумать шапку для сайта ...
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Требуется нарисовать дизайн сайта.
Все подробности обсуждаются в ICQ: 583862293 или 253611216
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