Общий дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен87 заявок648 просмотров
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Требуется нарисовать дизайн сайта. тема- ремонт квартир, офисов, и тд. Без флеша и других наворотов. Простенько и со вкусом. Чтоб с первого взгляда, было понятно чему посвящен сайт. Бюджет скромный.

Дизайн сайта
15 лет назад
Neptuns
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
dyposo
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
66 отзывов
15 лет назад
$20
1 день
Оперативно и профессионально. Рекомендую всем! Будем работать дальше.
Отличный заказчик! Рекомендую всем. Оплатил работу в полном объеме. Работаем дальше.
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