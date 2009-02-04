Тема для Word Press

$50
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок220 просмотров
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Нужно создать тему для WordPress красивенькую. Тематика - личный блог. Нужно сделать дизайн + все необходимое для установки (верстку под WP). Бюджет - до 50 у.е. Жду предложений.

15 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
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