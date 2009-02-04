Тема для Word Press

Что требуется: 2 psd, чтобы потом из них можно было сохранить 2 картинки -> 1я картинка в jpg максимального качества, размеры от 800*600 до 1024*768 на ней - здание ночного клуба (нарисовать с нуля или найти готовый, но ...
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Нужно создать тему для WordPress красивенькую. Тематика - личный блог. Нужно сделать дизайн + все необходимое для установки (верстку под WP). Бюджет - до 50 у.е. Жду предложений.
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