Требуется создать дизайн для бильярдного портала

Есть флэшка (стол с шариками)

1) нужно придумать как будет выглядеть табло - на табло должны будут быть 2 аватарки 100х100, время, счет, ники (варианты табло есть на gamezer.com/billiards/ и playmania.ru

2) нужно придумать шапку для сайта (с динамической шириной, растягивающуюся на весь экран), чтобы она гармонировала с флэшкой и табло

3) логотип в эту шапку

4) дизайн правого (левого) меню

Интересует стоимость как всего вместе, так и по отдельности (в первую очередь нужен дизайн табло)