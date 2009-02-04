Есть флэшка (стол с шариками) 1) нужно придумать как будет выглядеть табло - на табло должны будут быть 2 аватарки 100х100, время, счет, ники (варианты табло есть на gamezer.com/billiards/ и playmania.ru 2) нужно придумать шапку для сайта ...