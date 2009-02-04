$1000
Требуется человек, который хорошо умеет программировать (flash, php, mysql), который сможет декомпилировать флэшку, и разобраться в коде
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
15 лет назад
Требуется человек, который хорошо умеет программировать (flash, php, mysql), который сможет декомпилировать флэшку, и разобраться в коде
Есть флэшка (стол с шариками) 1) нужно придумать как будет выглядеть табло - на табло должны будут быть 2 аватарки 100х100, время, счет, ники (варианты табло есть на gamezer.com/billiards/ и playmania.ru 2) нужно придумать шапку для сайта ...
Требуется создать многопользовательский игровой сервер Интересуют как отдельные части (определенная игра), так и разработка оболочки (оболочка должна будет подгружать различные игры для двух игроков, не важно будет ли это нарды или шахматы или что-то другое). Кто готов ...