Разработка игрового сервера на flash

Требуется создать многопользовательский игровой сервер

Интересуют как отдельные части (определенная игра), так и разработка оболочки (оболочка должна будет подгружать различные игры для двух игроков, не важно будет ли это нарды или шахматы или что-то другое).

Кто готов взяться, напишите примерную стоимость (точная стоимость - после изложения всего ТЗ).