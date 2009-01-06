Разработка игрового сервера на flash

Разработка игрЗакрыт3 заявки202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать многопользовательский игровой сервер

Интересуют как отдельные части (определенная игра), так и разработка оболочки (оболочка должна будет подгружать различные игры для двух игроков, не важно будет ли это нарды или шахматы или что-то другое).

Кто готов взяться, напишите примерную стоимость (точная стоимость - после изложения всего ТЗ).

15 лет назад
kazimov
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание обучающей флеш игры

    Суть задания: требуется специалист способный по разработанному алгоритму анимировать и создать готовую игру. Цель игры – обучение сотрудников компании. Описательная часть, алгоритм и техническое задание отправляется после предварительного согласования условий.

    Разработка игр18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Игры

    Всем Привет! Меня интересуют игры для сайта такие как: билиард,лото,домино,шашки,нарды с красивым дизайном Если у Вас уже есть какие задумки или уже готовые игры тоже предлогайте , меня интересует всё и главное пишите примерные ...

    Разработка игр12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Игра "Сломанные роботы" (Visual Prolog 5.2)

    Игра «Сломанные роботы» Реализовать режим игры «человек + компьютер». Условия игры: – имеются два робота – один управляется компьютером, другой – человеком; - оба робота испорчены - они быстро расходуют электропитание, начальный заряд у роботов K1 и K2 ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка 3х 3d игр на Shockwave

    Необходимо разработать набор 3D игр разных жанров (shooter/adventure, race и fighting) на базе технологии shockwave, нужно высокое качество разработки, реализация клиент-серверного взаимодействия (сохранение игровой статистики), если есть примеры работ в сети - укажите ссылки.

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Онлайн игры

    Ведется разработка Онлайн игры под название Ligeria движок почти закончен но нужен еще дизайн и Flesh! Нужны Дизайнера,Flash программисты желательно AS3 Цена за работу договорная... кто заинтересован пишите Контакты: E-Mail: [email protected] ICQ: 497-395-533

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Браузерная ролевая он-лайн игра

    $250

    Коммерческий проект. Нужен программист для написания кода игры с тематикой "Рестлинг". Движок по аналогии с Carnage или БК, только вместо городов и миров арена рестлинга с разными кабинетиками, типа медпункта и тренажерки. Самое важное это ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Игра на Visual Prolog

    Семестровая работа в ВУЗе: Написать программу на Visual Prolog 5 Игра шашки (4 в ряд). Игра ведется на доске 8х8. У каждого из партнеров 16 шашек, занимающих две крайние горизонтали (белые с одной стороны, черные – с другой). ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад