Создание обучающей флеш игры

Прежний создатель пропал!поэтому заявку подаю вновь!если имеються свои нароботки и готовые игры то могу и их расмотреть. Wap игру подобие цивилизации!
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Суть задания: требуется специалист способный по разработанному алгоритму анимировать и создать готовую игру. Цель игры – обучение сотрудников компании. Описательная часть, алгоритм и техническое задание отправляется после предварительного согласования условий.
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