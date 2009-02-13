Дизайн сайта. Ясновидение.

$50
Дизайн сайтовЗавершен30 заявок336 просмотров
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В минимально сжатые сроки необходимо разработать дизайн сайта.

Тематика—ясновидение, целительство.

Объем сайта—одна страница.

Придерживаться пастельных тонов, минимум шаманской атрибутики.

Из предоставленных материалов—фотография глаз. Глаза необходимо сделать центральной композицией страницы, привлекающей к себе максимум внимания.

Дизайн сайта
15 лет назад
Midas-X
41 годИран
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
moon_ness
Наталья 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 отзывов
15 лет назад
$50
2 дня
Спасибо Наталье за выполенную во время работу, за ясное понимание задачи.
Приятно было работать с этим заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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