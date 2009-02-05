Стильный дизайн системы обучения

$800
Дизайн сайтовЗакрыт14 заявок246 просмотров
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Nuzhen professionalnij dizajner na sozdanija dizajna sistemi obu4enija. Vot skreen - http://www.improvememorysoft.com/newsletter/new_vers.png

Nuzhna ka4estvennaja i stilnaja rabota.

Oplata 800$.

Kak sdelaem pervuju stranicu, vse ostalnoe uzhe pojdet po takomu zhe principu. Vse budet v odnom stile.

Opit raboti obazatelen. Vseh zainteresovannih proshu svazatsa po skype. Emajli ne 4itaju. Nik v skype - pmemory.

Srazu prisilajte link na portfolio.

Spasibo za vnimanie.

P.S. Povtoraju eshe raz, - vse zajavki v skype!

15 лет назад
pmemory
M Ruslans 
42 годаСША
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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