Стильный дизайн системы обучения

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА для CMS ShopCMS 3 RC2 ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ 1. Разрабатываемый сайт – интернет-магазин продажи строительных материалов, производство мебели из дерева и строительство срубов 2. В дизайне сайта должна четко прослеживаться тематика сайта – стилизованное использование различных изображений связанных ...
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Nuzhna ka4estvennaja i stilnaja rabota.
Oplata 800$.
Kak sdelaem pervuju stranicu, vse ostalnoe uzhe pojdet po takomu zhe principu. Vse budet v odnom stile.
Opit raboti obazatelen. Vseh zainteresovannih proshu svazatsa po skype. Emajli ne 4itaju. Nik v skype - pmemory.
Srazu prisilajte link na portfolio.
Spasibo za vnimanie.
P.S. Povtoraju eshe raz, - vse zajavki v skype!
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