Приватный проект для Федоровой Дарьи (DashaFF)

$150
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки256 просмотров
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Нужен профессиональный дизайн сайта в указанные сроки. Тематика: семья, дети.

15 лет назад
Ineya
Тома 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
DashaFF
Дарья 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
15 лет назад
$150
3 дня
Спасибо большое Даше за интересный и продуманный дизайн сайта! Рекомендую, как талантливого и ответственного человека, для которого сроки и пожелания заказчика - не пустой звук:)
Было очень приятно работать с Тамарой. Четко изложила свои желания, после выполнения работы оплатила мгновенно. Только положительные эмоции,всем рекомендую)
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