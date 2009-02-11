Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Необходимо разработать дизайн сайта. Мои пожелания и мысли приведены здесь: http://ifolder.ru/10422222. Извините за качество, но вроде бы разобраться можно. Основной упор - на расположение и красоту текстовых блоков. Графики - минимум, фактически только логотип (который тоже придется разработать вам) плюс пара элементов на ваш вкус. Пример, который мне нравится и подходит - www.alpari.ru

При размещении заявки прошу ответить на несколько вопросов:

1) Согласны ли вы работать по бартеру - обменять дизайн на качественную верстку или программинг?

2) Согласны ли вы ждать оплаты? Если да, то сколько дней?

3) Цена и сроки.

Ваши предложения скрыты от других пользователей.

В дальнейшем планирую постоянное сотрудничество. Спасибо за внимание.