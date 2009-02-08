Изменения шаблона форума DLE-Forum

Есть сайт, в нутри его форум, необходимо подточить форум под дизайн сайта. Шрифты, цвета, картинки.

Сделать нужно, чтоб форум легко вливался в дизайн сайта.

Делаю скрин то что есть сейчас.

сохраняю страницу сайта

перед предложением, просматрите пожалуста скрип и сайт