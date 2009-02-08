Изменения шаблона форума DLE-Forum

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки178 просмотров
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Есть сайт, в нутри его форум, необходимо подточить форум под дизайн сайта. Шрифты, цвета, картинки.

Сделать нужно, чтоб форум легко вливался в дизайн сайта.

Делаю скрин то что есть сейчас.

сохраняю страницу сайта

перед предложением, просматрите пожалуста скрип и сайт

15 лет назад
alex25_06
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
15 лет назад
$25
2 дня
Перфект! Все что я хотел, то и палучил. Отличный мастер! Нет слов!
Отличный работодатель. Понятное задание, приятен в общении. Оплата в строк. Всем доволен.