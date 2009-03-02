Нестандартное решение вполне стандартных задач.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена точно в срок. Саму суть понял проекта (рекламной брошюры) понял сразу и никаких доработок не потребовалось.
$10
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за ответственность и хорошую работу, за понимание с полуслова. Были предоставлены несколько вариантов.
$30
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за работу. (Разработка логотипа) Все сделали оперативно. Учли все мои пожелания и даже больше. Предложили несколько вариантов на выбор, выслушали все пожелания и все сделали как надо. Остался очень доволен их работой. Качественно, быстро и не дорого. Спасибо.
$10
10 баллов
15 лет назад
Нужно было сделать несколько лого!! отработал супер!!! быстро, качественно!! отвечает всем параметрам, индивидуальный подход к клиентам!!! быстро, качественно, недорого! всем советую!!
Ответный отзыв
Заказал логотип. Мы его выполнили. Остался доволен, написал положительный отзыв, оплатил. Затем заказал сайт, мы и его сделали. После просмотра остался доволен и попросил скинуть ему исходник т.к. ему срочно нужно было начать верстку и пообещал что оплата будет выполнена 2 апреля. После этого пропал, в icq не отвечает, на приватные сообщения тоже. Не советую иметь с ним дело, его слова расходятся с его действиями... Кстати у него раньше был другой аккаунт - http://www.weblancer.net/users/BOMJARA/ Тоже с отрицательным отзывом...
$30
10 баллов
15 лет назад
Дизайн выполнен очень быстро и в лучшем виде, ничего не пришлось переделывать. Были учтены все пожелания! Исполнитель приятен в общении и понимает всё с полуслова! Буду сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставил задачу, оплатил все быстро и даже сделал бонус...