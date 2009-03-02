Спасибо за работу. (Разработка логотипа) Все сделали оперативно. Учли все мои пожелания и даже больше. Предложили несколько вариантов на выбор, выслушали все пожелания и все сделали как надо. Остался очень доволен их работой. Качественно, быстро и не дорого. Спасибо.