GreenHOUSE

House Green GreenHOUSE

 
34 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Нестандартное решение вполне стандартных задач.

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Отзывы заказчиков
FireNet
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Разработать полноцветный двухсторонний буклет
Работа выполнена точно в срок. Саму суть понял проекта (рекламной брошюры) понял сразу и никаких доработок не потребовалось.
vasilisa_voinova
Василиса 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Доработать надписи на хедере
Спасибо за ответственность и хорошую работу, за понимание с полуслова. Были предоставлены несколько вариантов.
Azoff
Илья 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Нужены логотипы (Watermark) на фотоработы.
Спасибо за работу. (Разработка логотипа) Все сделали оперативно. Учли все мои пожелания и даже больше. Предложили несколько вариантов на выбор, выслушали все пожелания и все сделали как надо. Остался очень доволен их работой. Качественно, быстро и не дорого. Спасибо.
d7g635
Dmitriy 
37 летАзербайджан
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
$10
10 баллов
15 лет назад
Создать лого для онлайн проекта
Нужно было сделать несколько лого!! отработал супер!!! быстро, качественно!! отвечает всем параметрам, индивидуальный подход к клиентам!!! быстро, качественно, недорого! всем советую!!
Заказал логотип. Мы его выполнили. Остался доволен, написал положительный отзыв, оплатил. Затем заказал сайт, мы и его сделали. После просмотра остался доволен и попросил скинуть ему исходник т.к. ему срочно нужно было начать верстку и пообещал что оплата будет выполнена 2 апреля. После этого пропал, в icq не отвечает, на приватные сообщения тоже. Не советую иметь с ним дело, его слова расходятся с его действиями... Кстати у него раньше был другой аккаунт - http://www.weblancer.net/users/BOMJARA/ Тоже с отрицательным отзывом...
Ответный отзыв
Polym
39 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Доработать сайт
Дизайн выполнен очень быстро и в лучшем виде, ничего не пришлось переделывать. Были учтены все пожелания! Исполнитель приятен в общении и понимает всё с полуслова! Буду сотрудничать и дальше.
Отличный заказчик. Четко поставил задачу, оплатил все быстро и даже сделал бонус...
Ответный отзыв