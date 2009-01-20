Написание квестов, историй и легенд

$500
КопирайтингЗакрыт47 заявок841 просмотр
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Нужны Люди для написания квестов,историй и легенды в онлайн игре. Нужно человек 2-4. Надо описать професии навыки и так далее. Работа интересно но ее много=(

Кто заинтересован стучите в приват и оставляйте контакты.

15 лет назад
on-line
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
emeraldy85
Антонина 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
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