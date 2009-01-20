SEOтексты для сайтов

Надо сделать рерайт статей. Качественно. С проверкой. Много. Всего около 300-500 тысяч знаков, если справитесь, то еще столько же и далее - больше. Жирный плюс: если сможете статьи разных авторов объединить под единый стиль и тематику связав ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаю копирайтера принять участие в наполнении сайтов компании.
Требуется написание текстов с заданными ключевыми словами объемом 1 тыс. знаков.
Кол-во текстов - несколько сотен.
Копирайт, рерайт или еще что-либо не имеет значения.
Главное - уникальность для роботов и достаточная читабельность для людей (понятно, чтот тексты рекламные, но что б не тошнило и осмысленно). На уникальность все тексты проверяются.
Схема работы: Высылаем копирайтеру список ключевиков (пакетами) под которые он пишет тексты.
Вхождений ключевиков в текст должно быть не менее 5, но не более 7.
Оплата 1 вм за 1000 знаков.
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