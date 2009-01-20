SEOтексты для сайтов

Приглашаю копирайтера принять участие в наполнении сайтов компании.

Требуется написание текстов с заданными ключевыми словами объемом 1 тыс. знаков.

Кол-во текстов - несколько сотен.

Копирайт, рерайт или еще что-либо не имеет значения.

Главное - уникальность для роботов и достаточная читабельность для людей (понятно, чтот тексты рекламные, но что б не тошнило и осмысленно). На уникальность все тексты проверяются.

Схема работы: Высылаем копирайтеру список ключевиков (пакетами) под которые он пишет тексты.

Вхождений ключевиков в текст должно быть не менее 5, но не более 7.

Оплата 1 вм за 1000 знаков.