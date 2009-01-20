Написание компредов по разработке сайтов

Приглашаю копирайтера принять участие в наполнении сайтов компании. Требуется написание текстов с заданными ключевыми словами объемом 1 тыс. знаков. Кол-во текстов - несколько сотен. Копирайт, рерайт или еще что-либо не имеет значения. Главное - уникальность для роботов и ...
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На постоянное сотрудничество нужен копирайтер/продюсер/менеджер с опытом написания коммерческих предложений по веб-услугам (сайты/презентации). Мы даем общую идею будущего проекта (3-10 предложений) и от вас нужно развернутое описание красивым языком (3-4 страницы), желательно со своими идеями. По деньгам 10-20$ за один компред в зависимости от сложности и количества текста. Если есть дизайнер кто может к этому качественную картинку нарисовать/подобрать - будет здорово (за доплату). В месяц потребуется до 50 таких компредов.
Присылайте ваше портфолио или есть тестовое задание: описать идею для редизайна (переделки) сайта президента РФ :) Ваша задача - описать идею переделки, и главное убедить, что это нужно сделать.
Из этого нужно сделать 1 страницу текста, полного красивых слов и завлекающих фраз. Т.е. больше не формальное предложение, а просто рекламный текст по теме.
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